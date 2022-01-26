"Разрыв в европейской солидарности": помощник Качиньского о позиции Германии

Секретарь по международным делам и заместитель главы польской правящей партии Право и Справедливость (ПиС) Радослав Фогель назвал позицию Германии по поставкам оборонительного оружия Украине "разрывом в европейской солидарности". Это мнение прозвучало в интервью Польскому радио.

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Фогель считает, что для снижения уровня эскалации Россия должна абсолютно убедиться в единстве Европы и союзников, в их решимости действовать с максимальной твердостью.

"Мы должны показать России, что ответ западного мира, НАТО и ЕС будет сильным и однозначным", – сказал он.

При этом замглавы ПиС отмечает, что в эту "однозначность" пока не вписывается решение Германии не продавать и не поставлять Украине оборонительное оружие. Фогель назвал такую позицию Берлина "разрывом в европейской солидарности".

Он считает, что на позицию Германии можно повлиять усилиями других союзников по НАТО.

Ранее сегодня премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что "в Кремле понимают силу, и мы можем ее продемонстрировать, если будем единодушны как союзники и тверды в своих принципах".

Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января 2022 года WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.

МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного вооружения.

22 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин пока не будет поставлять оружие Украине, но предоставит военный полевой госпиталь за 5,3 млн евро.

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Сергей Бережной

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