Разумков: Ко мне подошли 50 депутатов, извинились за отставку
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что перед ним извинились около 50 депутатов, которые голосовали за его отставку. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.
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"Ко мне подошли около 50 коллег, которые проголосовали зеленой (кнопкой за отставку, – ред.). Они сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызывали, убеждали" – сказал Разумков.
По его утверждению, убеждали нардепов руководители фракции Слуга народа, вызывали их и в Офис президента.
Разумков сказал, что не держит обиды на этих депутатов.
LIGA.net направила запросы о комментарии в ОП и Слугу народа.
- 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Слуга народа не смогла сделать это самостоятельно, нужные голоса ей дали Батькивщина, Доверие, За будущее и внефракционные нардепы.
- Разумков заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата. Он также намекнул на президентские амбиции.
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