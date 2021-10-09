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Разумков: Ко мне подошли 50 депутатов, извинились за отставку

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 10:12
Разумков: Ко мне подошли 50 депутатов, извинились за отставку - Фото
Дмитрий Разумков (скриншот видео Shuster online, YouTube)

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что перед ним извинились около 50 депутатов, которые голосовали за его отставку. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

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"Ко мне подошли около 50 коллег, которые проголосовали зеленой (кнопкой за отставку, – ред.). Они сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызывали, убеждали" – сказал Разумков.

По его утверждению, убеждали нардепов руководители фракции Слуга народа, вызывали их и в Офис президента.

Разумков сказал, что не держит обиды на этих депутатов.  

LIGA.net направила запросы о комментарии в ОП и Слугу народа.

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Марк Сировой
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Дмитрий Разумков Слуга народа офис президента отставка Владимир Зеленский
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