Разумков: Ко мне подошли 50 депутатов, извинились за отставку

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что перед ним извинились около 50 депутатов, которые голосовали за его отставку. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

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"Ко мне подошли около 50 коллег, которые проголосовали зеленой (кнопкой за отставку, – ред.). Они сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызывали, убеждали" – сказал Разумков.

По его утверждению, убеждали нардепов руководители фракции Слуга народа, вызывали их и в Офис президента.

Разумков сказал, что не держит обиды на этих депутатов.

LIGA.net направила запросы о комментарии в ОП и Слугу народа.

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Марк Сировой

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