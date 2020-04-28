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Разумков о привлечении Саакашвили: У нас хватает людей для проведения реформ

Разумков о привлечении Саакашвили: У нас хватает людей для проведения реформ - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.04.2020, 09:21

Спикер парламента Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит предложенное Офисом президента назначение экс-губернатора Одесской области в правительство

В партии Слуга народа хватает людей, которые могли бы получить должность вице-премьера по реформам без того, чтобы привлекать для этого бывшего Одесского губернатора Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет РБК-Украина.

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Он не уверен, что поддержит назначение экс-президента Грузии на этот пост в правительстве.

Несмотря на то, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах "очень важно", по словам Разумкова, "и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров".

"По состоянию на сегодня я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - подчеркнул он, комментируя вопрос о Саакашвили.

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По мнению главы парламента, хватит или нет голосов для назначения Саакашвили, будет ясно ближе к внеочередному заседанию Рады, а пока во фракции "мнения разделились".

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Евгений Пилипенко
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