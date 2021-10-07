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Разумков: Следующим могут уволить Кличко

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 14:24
Разумков: Следующим могут уволить Кличко - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Нардеп Дмитрий Разумков, отставку которого поддержала сегодня Верховная Рада, допустил, что следующим могут уволить главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом бывший спикер сообщил во время брифинга.

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Сперва Разумков сказал, что не знает кто будет следующим кандидатом на увольнение и допустил, что таких – уже нет. Но на вопрос о Кличко ответил утвердительно.

"Кличко, да, может быть следующим, но все-таки при всем уважении к Виталию Владимировичу – он мэр города", – сказал Разумков.

Читайте также: Разумков о своей отставке: В Раде создана новая коалиция

Елизавета Кумбер
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верховная рада отставка виталий кличко спикер Дмитрий Разумков
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