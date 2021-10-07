Разумков: Следующим могут уволить Кличко
07.10.2021, 14:24
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Нардеп Дмитрий Разумков, отставку которого поддержала сегодня Верховная Рада, допустил, что следующим могут уволить главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом бывший спикер сообщил во время брифинга.
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Сперва Разумков сказал, что не знает кто будет следующим кандидатом на увольнение и допустил, что таких – уже нет. Но на вопрос о Кличко ответил утвердительно.
"Кличко, да, может быть следующим, но все-таки при всем уважении к Виталию Владимировичу – он мэр города", – сказал Разумков.
- Весной 2021 года между Кличко и Банковой начался новый этап напряжения. Силовики приходили с обысками в коммунальные предприятия Киева и даже в квартиру в доме Кличко. Мэр Киева заявлял, что это "спецоперация против него лично".
- Конфликт между руководством фракции СН и Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, бывший спикер умышленно пытался его "сбить".
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- Сегодня Рада отправила в отставку Разумкова. За отзыв спикера проголосовали 284 нардепа.
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