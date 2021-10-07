Разумков: Следующим могут уволить Кличко

Нардеп Дмитрий Разумков, отставку которого поддержала сегодня Верховная Рада, допустил, что следующим могут уволить главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом бывший спикер сообщил во время брифинга.

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Сперва Разумков сказал, что не знает кто будет следующим кандидатом на увольнение и допустил, что таких – уже нет. Но на вопрос о Кличко ответил утвердительно.

"Кличко, да, может быть следующим, но все-таки при всем уважении к Виталию Владимировичу – он мэр города", – сказал Разумков.

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Елизавета Кумбер

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