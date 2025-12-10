Разведка Дании заявила о росте гибридных угроз: опасность представляют Россия и Китай

Согласно оценке, из-за неопределенности роли США в безопасности Европы Россия может усилить гибридные атаки против НАТО

Армия Дании (Иллюстративное фото: EPA/VALDA KALNINA)

Сейчас Дания сталкивается с наибольшим количеством внешних угроз за прошедшие годы. Причины тому – сомнения США в приверженности безопасности Европы и война России против Украины. Об этом сказано в ежегодном отчете военной разведки страны, передает Reuters.

Среди стран, которые представляют угрозу для Дании, названы Россия и Китай. Война Москвы против Киева также оказывает "особое влияние" на ситуацию в сфере безопасности.

"Великие державы мира все чаще ставят во главу угла собственные интересы и используют силу для достижения своих целей", – сказано в отчете.

В датской разведке прогнозируют, что угроза со стороны России для НАТО возрастет. Но сейчас возможности военного нападения на Королевство Дания разведчики не видят.

"Возникла неопределенность относительно роли США как гаранта европейской безопасности, и это усилит готовность России к интенсификации гибридных атак против НАТО", – говорится в отчете.