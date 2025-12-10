Розвідка Данії заявила про зростання гібридних загроз: небезпеку становлять Росія і Китай
Зараз Данія стикається з найбільшою кількістю зовнішніх загроз за минулі роки. Причини тому – сумніви США в прихильності до безпеки Європи та війна Росії проти України. Про це йдеться в щорічному звіті військової розвідки країни, передає Reuters.
Серед країн, які становлять загрозу для Данії, названі Росія і Китай. Війна Москви проти Києва також має "особливий вплив" на ситуацію у сфері безпеки.
"Великі держави світу дедалі частіше ставлять на чільне місце власні інтереси й використовують силу для досягнення своїх цілей", – ідеться у звіті.
У данській розвідці прогнозують, що загроза з боку Росії для НАТО зросте. Але зараз можливості військового нападу на Королівство Данія розвідники не бачать.
"Виникла невизначеність щодо ролі США як гаранта європейської безпеки, і це посилить готовність Росії до інтенсифікації гібридних атак проти НАТО", – йдеться у звіті.
- У вересні поруч із військовими об'єктами в Данії помітили безпілотники. 22 вересня невідомі дрони залетіли в країну, а в поліції заявили, що ними керував "компетентний оператор". "Кілька" безпілотників зафіксували й вночі 25 вересня.
- У жовтні Данія заявила про неодноразові військові провокації російського флоту в її протоках. Такі інциденти створюють ризик ненавмисної ескалації.
