Розвідка Данії заявила про зростання гібридних загроз: небезпеку становлять Росія і Китай

Згідно з оцінкою, через невизначеність ролі США в безпеці Європи Росія може посилити гібридні атаки проти НАТО

Армія Данії (Ілюстративне фото: EPA/VALDA KALNINA)

Зараз Данія стикається з найбільшою кількістю зовнішніх загроз за минулі роки. Причини тому – сумніви США в прихильності до безпеки Європи та війна Росії проти України. Про це йдеться в щорічному звіті військової розвідки країни, передає Reuters.

Серед країн, які становлять загрозу для Данії, названі Росія і Китай. Війна Москви проти Києва також має "особливий вплив" на ситуацію у сфері безпеки.

"Великі держави світу дедалі частіше ставлять на чільне місце власні інтереси й використовують силу для досягнення своїх цілей", – ідеться у звіті.

У данській розвідці прогнозують, що загроза з боку Росії для НАТО зросте. Але зараз можливості військового нападу на Королівство Данія розвідники не бачать.

"Виникла невизначеність щодо ролі США як гаранта європейської безпеки, і це посилить готовність Росії до інтенсифікації гібридних атак проти НАТО", – йдеться у звіті.