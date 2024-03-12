Разведка США: Глухой угол на фронте играет на руку России и ее "оборонке"

Фото: Генштаб ВСУ

"Глухой угол" на фронте сейчас играет на руку только российским захватчикам, поскольку Кремль наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой и средней деятельности. В перспективе это позволит России вести длительную войну высокой интенсивности. Об этом говорится в отчете разведки США по угрозам на 2024 год.

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Американские разведчики отмечают, что, несмотря на то, что Россия потеряла на войне против Украины более 300 000 человек, тысячи танков и другой техники, она намерена продолжать.

Вместе с этим, хоть российские захватчики и сталкиваются и продолжат сталкиваться с истощением, нехваткой солдат, а также низким моральным духом, использование ими минных заграждений, а также подготовленных плотных оборонных позиций помогли войскам РФ сдержать наступательные действия украинской армии в прошлом году, добавляет разведка США.

"Однако эта тупиковая ситуация играет на руку военно-стратегическим преимуществам России и все больше склоняет ситуацию в пользу Москвы. Российская оборонная промышленность значительно наращивает производство широкого спектра ударных вооружений большой дальности, артиллерийских боеприпасов и других средств, которые позволят ей в случае необходимости вести длительную войну высокой интенсивности", – говорится в докладе.

24 февраля военный обозреватель Коваленко в комментарии LIGA.net заявил, что в год Украине нужно 3,5-4 млн боеприпасов всех калибров для паритета и в некоторых случаях доминирование над российскими захватчиками.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила лишь 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

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