Розвідка США: Глухий кут на фронті грає на руку Росії та її "оборонці"

Російська оборонна промисловість нарощує виробництво різного озброєння, що дасть їй змогу в разі потреби вести тривалу війну високої інтенсивності

Фото: Генштаб ЗСУ

"Глухий кут" на фронті зараз грає на руку тільки російським загарбникам, оскільки Кремль нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої та середньої дільності. У перспективі це надасть Росії можливість вести тривалу війну високої інтенсивності. Про це йдеться у звіті розвідки США щодо загроз на 2024 рік.

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Американські розвідники зазначають, що, попри те, що Росія втратила на війні проти України понад 300 000 осіб, тисячі танків та іншої техніки, вона має намір продовжувати.

Разом із цим, хоч російські загарбники і стикаються і продовжать стикатися з виснаженням, браком солдатів, а також низьким моральним духом, використання ними мінних загороджень, а також підготовлених щільних оборонних позицій допомогли військам РФ стримати наступальні дії української армії минулого року, додає розвідка США.

"Однак ця тупикова ситуація грає на руку військово-стратегічним перевагам Росії й все більше схиляє ситуацію на користь Москви. Російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої дальності, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дадуть їй змогу в разі потреби вести тривалу війну високої інтенсивності", – йдеться у доповіді.

24 лютого військовий оглядач Коваленко у коментарі LIGA.net заявив, що на рік Україні потрібно 3,5-4 млн боєприпасів усіх калібрів для паритету та в деяких випадках домінування над російськими загарбниками.

26 лютого президент Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна отримала лише 30% – таким чином показник не змінився з листопада 2023 року.

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