Республиканцы в Конгрессе США призвали Байдена увеличить военную помощь Украине

Американские конгрессмены от Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена увеличить военную помощь Украине из-за сосредоточения российских войск. Об этом сообщает Defense News.

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"В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры по оказанию поддержки Украине в виде разведки и оружия", – обратились в письме к Байдену Майкл Роджерс и Майкл Тернер, высокопоставленные члены комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

Конгрессмены призвали Байдена развернуть военное присутствие США в Черном море и регионе в целом для сдерживания потенциального российского вторжения. Также они призвали начать обмен разведданными с Украиной, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

Весной 2021-го РФ сосредоточила около 100 000 военных и технику вдоль границы с Украиной и в Крыму. 22 апреля Кремль объявил об "отводе войск к местам постоянной дислокации", однако значительная их часть осталась у границ Украины.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.

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Денис Юдин

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