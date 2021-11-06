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Республиканцы в Конгрессе США призвали Байдена увеличить военную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 07:48
Республиканцы в Конгрессе США призвали Байдена увеличить военную помощь Украине - Фото
Джо Байден (Фото - ЕРА)

Американские конгрессмены от Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена увеличить военную помощь Украине из-за сосредоточения российских войск. Об этом сообщает Defense News.

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"В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры по оказанию поддержки Украине в виде разведки и оружия", – обратились в письме к Байдену Майкл Роджерс и Майкл Тернер, высокопоставленные члены комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

Конгрессмены призвали Байдена развернуть военное присутствие США в Черном море и регионе в целом для сдерживания потенциального российского вторжения. Также они призвали начать обмен разведданными с Украиной, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

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Денис Юдин
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военная помощь Украине конгресс сша джо байден
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