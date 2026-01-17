Reuters: До и после ареста Мадуро США поддерживали связь с главой МВД Венесуэли
Представители администрации президента США Дональда Трампа вели переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо за несколько месяцев до операции по захвату диктатора страны Николаса Мадуро и поддерживали звязь после. Об этом Reuters сообщили несколько осведомленных анонимных собеседников.
По их словам, 62-летний Кабельо фигурирует в том же обвинительном заключении по делу о наркоторговле, которое США использовали для ареста Мадуро. Однако сам министр задержан не был.
По словам двух собеседников, общение венесуэльского министра с США началось с начала правления нынешней администрации и продолжилось в течение нескольких недель непосредственно перед свержением Мадуро. Обсуждались персональные санкции США против Кабельо и предъявленное ему обвинение. Контакт он поддерживал как напрямую, так и через посредников.
Четыре собеседника заявили, что после задержания Мадуро администрация Трампа также поддерживала связь с Кабельо. И эта информация, которая не была ранее известна, якобы имеет решающее значение для усилий США по контролю ситуации в Венесуэле.
Сообщается, что Кабельо контролирует силовые структуры Венесуэлы и сторонников правящей партии, склонных к воинственности. Если он решит их задействовать для подавления оппозиции страны, то может спровоцировать хаос, которого Трамп хочет избежать, и поставить под угрозу власть временного президента Дельси Родригеса. Такие опасения присутствуют в США.
Кабельо долгое время считался второй по влиятельности фигурой в Венесуэле. Будучи близким соратником покойного бывшего президента Уго Чавеса, наставника Мадуро, он стал давним сторонником и самого Мадуро. Кабельо "внушал страх" как его главный исполнитель репрессий.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы и летала авиация. Впоследствии стало известно, что США проводят в стране операцию.
- Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы. Супругов обвинили в наркоторговле. 5 января состоялся суд, на котором Мадуро не признал себя виновным.
- 9 января Трамп отменил вторую волну атак на Венесуэлу, заявив, что страна пошла на сотрудничество.
- США нашли Мадуро благодаря слежке через ИИ, сообщала LIGA.net. Экс-полковник Бундесвера рассказал в комментарии, что это лишь верхушка.
