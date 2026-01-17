Reuters: До і після арешту Мадуро США підтримували зв'язок із главою МВС Венесуели

Міністр внутрішніх справ Венесуели обговорював зі США санкції проти себе і висунуте обвинувачення

Діосдадо Кабельо (Фото: EPA/MIGUEL GUTIERREZ)

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа вели переговори з міністром внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо за кілька місяців до операції із захоплення диктатора країни Ніколаса Мадуро і підтримували зв'язок після. Про це Reuters повідомили кілька обізнаних анонімних співрозмовників.

За їхніми словами, 62-річний Кабельо фігурує в тому самому обвинувальному висновку у справі про наркоторгівлю, який США використовували для арешту Мадуро. Однак сам міністр затриманий не був.

За словами двох співрозмовників, спілкування венесуельського міністра зі США розпочалося від початку правління нинішньої адміністрації і продовжилося впродовж кількох тижнів безпосередньо перед поваленням Мадуро. Обговорювалися персональні санкції США проти Кабельо і висунуте йому обвинувачення. Контакт він підтримував як безпосередньо, так і через посередників.

Чотири співрозмовники заявили, що після затримання Мадуро адміністрація Трампа також підтримувала зв'язок із Кабельо. І ця інформація, яка не була раніше відома, нібито має вирішальне значення для зусиль США з контролю ситуації у Венесуелі.

Повідомляється, що Кабельо контролює силові структури Венесуели і прихильників правлячої партії, схильних до войовничості. Якщо він вирішить їх задіяти для придушення опозиції країни, то може спровокувати хаос, якого Трамп хоче уникнути, і поставити під загрозу владу тимчасового президента Дельсі Родрігеса. Такі побоювання присутні в США.

Кабельо довгий час вважався другою за впливовістю фігурою у Венесуелі. Будучи близьким соратником покійного колишнього президента Уго Чавесанаставника Мадуро, він став давнім прихильником і самого Мадуро. Кабельо "вселяв страх" як його головний виконавець репресій.