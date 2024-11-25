Reuters: КНДР расширяет завод по изготовлению ракет, которыми Россия бьет по Украине

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Северная Корея могла расширить завод по производству, вероятно, ракет KN-23, которые Россия применяет для атак по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выводы исследователей американского аналитического центра CNS после изучения спутниковых снимков.

Речь идет об объекте, который известен как February 11 plant. Он является частью машиностроительного комплекса "Ренсон" в Хамхыне, что на востоке КНДР.

Как сообщил научный сотрудник CNS Сэм Лэр, этот завод – единственное известное предприятие, которое производит твердотопливные баллистические ракеты класса "Хвасон-11". О его расширении ранее не сообщалось.

Исследователи изучили спутниковые снимки компании Planet Labs. Ни них они заметили признаки стройки дополнительного сборочного цеха и жилого комплекса для, вероятно, рабочих. Также был убран заброшенный мостовой кран, который мешал входу в туннель, отметил Лэр.

"Мы рассматриваем это как предположение о том, что они значительно увеличивают или пытаются значительно увеличить производительность этого завода", – сказал Лэр.

Предполагаемое здание по сборке ракет (Фото: Reuters)

Предполагаемое здание по сборке ракет (Фото: Reuters)

По оценкам исследователей, новое сборочное здание на 60-70% меньше, чем предыдущие здания, в которых собирали ракеты. Речь может идти о сборке ракет KN-23.

По информации Reuters, северокорейское информагентство KCNA сообщило, что на заводе "Ренсон" ведутся строительные работы. В ноябре агентство отметило, что предприятие "продвигается вперед по достижению цели модернизации на 2024 год".

Сообщалось о перестройке производственных мощностей, установке оборудования в механических цехах и цехе литья стали.

Южнокорейская компания по обработке спутниковых изображений SI Analytics тоже подтвердила факт нового вероятного строительства на заводе в КНДР. По ее информации, часть конструкций возле зоны погрузки могут использовать, чтобы скрывать в будущем деятельность завода от спутников.

"Учитывая наличие многочисленных строительных материалов, транспортных средств и открытых грузовых вагонов с материалами вокруг площадки, строительство, по-видимому, продвигается быстро", — заявила компания.

Также SI Analytics обнаружила признаки нового строительства в соседнем комплексе Vinalon 8 February. Предположительно, там производят топливо для баллистических ракет.

В отчете компании сказано, что строительство может быть направлено на увеличение производства твердого топлива или UDMH, важного жидкого топлива для ракетных двигателей.