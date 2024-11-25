Reuters: КНДР розширює завод із виготовлення ракет, якими Росія б'є по Україні
Північна Корея могла розширити завод із виробництва, ймовірно, ракет KN-23, які Росія застосовує для атак по Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на висновки дослідників американського аналітичного центру CNS після вивчення супутникових знімків.
Йдеться про об'єкт, який відомий як February 11 plant. Він є частиною машинобудівного комплексу "Рьонсон" у Хамхіні, що на сході КНДР.
Як повідомив науковий співробітник CNS Сем Лер, цей завод – єдине відоме підприємство, яке виготовляє твердопаливні балістичні ракети класу "Хвасон-11". Про його розширення раніше не повідомлялося.
Дослідники досліджували супутникові знімки компанії Planet Labs. На них вони помітили ознаки будівництва додаткового складального цеху і житлового комплексу для, ймовірно, робітників. Також було прибрано занедбаний мостовий кран, який заважав входу в тунель, зазначив Лер.
"Ми розглядаємо це як припущення про те, що вони значно збільшують чи намагаються значно збільшити продуктивність цього заводу", – сказав Лер.
За оцінками дослідників, нова складальна будівля на 60-70% менша, ніж попередні будівлі, в яких збирали ракети. Може йтися про виготовлення ракет KN-23.
За інформацією Reuters, північнокорейське інформагентство KCNA повідомило, що на заводі "Рьонсон" ведуться будівельні роботи. У листопаді агентство зазначило, що підприємство "просувається вперед для досягнення мети модернізації на 2024 рік".
Повідомлялося про перебудову виробничих потужностей, встановлення обладнання в механічних цехах та цеху лиття сталі.
Південнокорейська компанія з обробки супутникових зображень SI Analytics також підтвердила факт нового ймовірного будівництва на заводі КНДР. За її інформацією, частину конструкцій біля зони навантаження можуть використовувати, щоб приховувати у майбутньому діяльність заводу від супутників.
"З огляду на наявність численних будівельних матеріалів, транспортних засобів та відкритих вантажних вагонів з матеріалами навколо майданчика будівництво, мабуть, просувається швидко", – заявила компанія.
Також SI Analytics виявила ознаки нового будівництва у сусідньому комплексі Vinalon 8 February. Імовірно, там виробляють паливо для балістичних ракет.
У звіті компанії сказано, що будівництво може бути спрямоване на збільшення виробництва твердого палива або UDMH, важливого рідкого палива для ракетних двигунів.
- 16 листопада Politiko повідомило, що завод у Китаї виробляє дрони для Росії. У Німеччині пообіцяли "наслідки" Китаю, якщо інформація підтвердиться.
- У той же день Financial Times повідомило, що Північна Корея передала Росії 50 САУ та 20 РСЗВ, їх раніше помітили у Красноярську.
- 19 листопада президент Зеленський повідомив, що кількість військ КНДР у Курській області може збільшитися до 100 000.
- 25 листопада ГУР показало іноземні компоненти у північнокорейських ракетах KN-23/24. За його даними, Росія отримала від Північної Кореї понад 100 балістичних ракет.