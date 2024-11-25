Reuters: КНДР розширює завод із виготовлення ракет, якими Росія б'є по Україні

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Північна Корея могла розширити завод із виробництва, ймовірно, ракет KN-23, які Росія застосовує для атак по Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на висновки дослідників американського аналітичного центру CNS після вивчення супутникових знімків.

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Йдеться про об'єкт, який відомий як February 11 plant. Він є частиною машинобудівного комплексу "Рьонсон" у Хамхіні, що на сході КНДР.

Як повідомив науковий співробітник CNS Сем Лер, цей завод – єдине відоме підприємство, яке виготовляє твердопаливні балістичні ракети класу "Хвасон-11". Про його розширення раніше не повідомлялося.

Дослідники досліджували супутникові знімки компанії Planet Labs. На них вони помітили ознаки будівництва додаткового складального цеху і житлового комплексу для, ймовірно, робітників. Також було прибрано занедбаний мостовий кран, який заважав входу в тунель, зазначив Лер.

"Ми розглядаємо це як припущення про те, що вони значно збільшують чи намагаються значно збільшити продуктивність цього заводу", – сказав Лер.

Імовірна будівля зі збирання ракет (Фото: Reuters)

Імовірна будівля зі збирання ракет (Фото: Reuters)

За оцінками дослідників, нова складальна будівля на 60-70% менша, ніж попередні будівлі, в яких збирали ракети. Може йтися про виготовлення ракет KN-23.

За інформацією Reuters, північнокорейське інформагентство KCNA повідомило, що на заводі "Рьонсон" ведуться будівельні роботи. У листопаді агентство зазначило, що підприємство "просувається вперед для досягнення мети модернізації на 2024 рік".

Повідомлялося про перебудову виробничих потужностей, встановлення обладнання в механічних цехах та цеху лиття сталі.

Південнокорейська компанія з обробки супутникових зображень SI Analytics також підтвердила факт нового ймовірного будівництва на заводі КНДР. За її інформацією, частину конструкцій біля зони навантаження можуть використовувати, щоб приховувати у майбутньому діяльність заводу від супутників.

"З огляду на наявність численних будівельних матеріалів, транспортних засобів та відкритих вантажних вагонів з матеріалами навколо майданчика будівництво, мабуть, просувається швидко", – заявила компанія.

Також SI Analytics виявила ознаки нового будівництва у сусідньому комплексі Vinalon 8 February. Імовірно, там виробляють паливо для балістичних ракет.

У звіті компанії сказано, що будівництво може бути спрямоване на збільшення виробництва твердого палива або UDMH, важливого рідкого палива для ракетних двигунів.