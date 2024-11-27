Reuters: Победа Трампа "поставила под сомнение" переговоры Сеула и Киева о военной помощи
Победа Дональда Трампа на выборах в США "поставила под сомнение" переговоры Украины и Южной Кореи о передаче военной помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного западного дипломата.
По его словам, Южная Корея вела "закулисные обсуждения" о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны для сбивания ракет и самолетов.
В то же время анонимный чиновник отметил, что реакция Южной Кореи будет зависеть от действий России и Северной Кореи.
Как показал опрос Gallup Korea, проведенный в октябре, большая часть южнокорейцев видят угрозу в развивающихся отношениях Москвы и Пхеньяна. Но, несмотря на это, 82% выступают против поставок военной помощи Украине, в том числ оружия, отмечает Reuters.
"Для правительства Южной Кореи будет меньше выгод от продолжения поддержки (военной помощи), когда внутренняя поддержка будет слабой, а отношения со следующим правительством США могут ухудшиться", – сказал аналитик Института политических исследований Асан Ян Ук.
- 14 ноября Bloomberg сообщил, что Южная Корея обдумывает поставки оружия Украине из-за победы Трампа. Речь может идти об "относительно летальной" помощи.
- 19 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может пересмотреть политику поставок летального оружия Украине.
- 26 ноября сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров планирует визит в Южную Корею, чтобы обсудить военную помощь. Ожидается, что страна может передать Украине ракеты и артиллерию.