Reuters: Победа Трампа "поставила под сомнение" переговоры Сеула и Киева о военной помощи

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Победа Дональда Трампа на выборах в США "поставила под сомнение" переговоры Украины и Южной Кореи о передаче военной помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного западного дипломата.

По его словам, Южная Корея вела "закулисные обсуждения" о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны для сбивания ракет и самолетов.

В то же время анонимный чиновник отметил, что реакция Южной Кореи будет зависеть от действий России и Северной Кореи.

Как показал опрос Gallup Korea, проведенный в октябре, большая часть южнокорейцев видят угрозу в развивающихся отношениях Москвы и Пхеньяна. Но, несмотря на это, 82% выступают против поставок военной помощи Украине, в том числ оружия, отмечает Reuters.

"Для правительства Южной Кореи будет меньше выгод от продолжения поддержки (военной помощи), когда внутренняя поддержка будет слабой, а отношения со следующим правительством США могут ухудшиться", – сказал аналитик Института политических исследований Асан Ян Ук.

14 ноября Bloomberg сообщил, что Южная Корея обдумывает поставки оружия Украине из-за победы Трампа. Речь может идти об "относительно летальной" помощи.

19 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может пересмотреть политику поставок летального оружия Украине.

26 ноября сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров планирует визит в Южную Корею, чтобы обсудить военную помощь. Ожидается, что страна может передать Украине ракеты и артиллерию.