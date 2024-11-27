Reuters: Перемога Трампа "поставила під сумнів" переговори Сеула та Києва про військову допомогу

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Перемога Дональда Трампа на виборах у США "поставила під сумнів" переговори України та Південної Кореї щодо передання військової допомоги. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного західного дипломата.

За його словами, Південна Корея вела "залаштункові обговорення" щодо надання Україні систем протиповітряної оборони для збивання ракет та літаків.

Водночас анонімний чиновник зазначив, що реакція Південної Кореї залежатиме від дій Росії та Північної Кореї.

Як показало опитування Gallup Korea, проведене в жовтні, більшість південнокорейців бачать загрозу у відносинах, що розвиваються, між Москвою та Пхеньяном. Але, попри це, 82% виступають проти постачання військової допомоги Україні, зокрема зброї, зазначає Reuters.

"Для уряду Південної Кореї буде менше вигод від продовження підтримки (військової допомоги), коли внутрішня підтримка буде слабкою, а відносини з наступним урядом США можуть погіршитися", – зазначив аналітик Інституту політичних досліджень Асан Ян Ук.

14 листопада Bloomberg повідомив, що Південна Корея обмірковує постачання зброї Україні через перемогу Трампа. Може йтися про "летальну" допомогу.

19 листопада президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна може переглянути політику постачання летальної зброї Україні.

26 листопада повідомлялося, що глава Міноборони Рустем Умеров планує візит до Південної Кореї, щоб обговорити військову допомогу. Очікується, що країна може передати Україні ракети та артилерію.