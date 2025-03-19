Reuters: США приостановили работу над противодействием саботажа и кибератак России

Давление на Москву уменьшилось, несмотря на предупреждения американской и иностранных разведок

Нацбезопасность США (Иллюстративное фото: United States Space Command)

В США несколько агентств нацбезопасности приостановили работу над некоторыми скоординированными усилиями по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам. О том, что давление на Москву ослабло, сообщили Reuters семь бывших чиновников, участвовавших в рабочих группах.

Сообщается, что сейчас регулярные встречи между Советом нацбезопасности США и представителями Европы больше не проводятся, а сам Совет нацбезопасности прекратил официальную координацию усилий между агентствами, в том числе с Федеральным бюро расследований, Министерством внутренней безопасности и Госдепартаментом.

Также прекращены ключевые программы отслеживания сделок российского влияния.

Сообщается, что Reuters не удалось выяснить, дал ли президент США Дональд Трамп приказ прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, продолжается ли наем новых сотрудников, или же ведомства принимают собственные политические решения независимо от Белого дома.

Неназванные должностные лица, участвующие в рабочих группах, обеспокоены тем, что новая администрация снижает приоритетность этого вопроса, несмотря на предупреждения разведки. Кроме того, изменения последовали за сворачиванием других проектов, ориентированных на Россию.

В феврале 2025 года ФБР прекратило попытки противодействовать вмешательству в выборы США со стороны иностранных противников, включая Россию. Сотрудников, занимавшихся этим вопросом, отправили в отпуск. Минюст также распустил команду, которая забирала активы российских олигархов.

Высокопоставленный представитель США в НАТО отметил, что Америка все еще координируют действия со своими союзниками по вопросу кибервойны России, но отказался предоставить более подробную информацию. ЦРУ, ФБР и Госдепартамент отказались от комментариев.

46-й президент США Джо Байден в 2024 году приказал команде по нацбезопасности создать рабочие группы для мониторинга этих проблем на фоне предупреждений американской разведки о том, что Россия развязывает теневую войну против западных стран. Перед инаугурацией Трампа его команду предупредили об усилиях РФ и рекомендовали продолжать следить за ее гибридной военной кампанией.

План разрабатывали под руководством Совета нацбезопасности, он предусматривал участие минимум семи агентств, которые работают с союзниками, чтобы предотвращать заговоры, нацеленные на Европу и США.

Однако после 20 января большая часть работы ведомств "зашла в тупик", сообщили 11 неназванных бывших и действующих чиновников.