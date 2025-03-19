Reuters: США призупинили роботу над протидією саботажу і кібератакам Росії

Нацбезпека США (Ілюстративне фото: Космічне командування США)

У США кілька агенцій нацбезпеки призупинили роботу над деякими скоординованими зусиллями щодо протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам. Про те, що тиск на Москву ослаб, повідомили Reuters сім колишніх чиновників, які брали участь у робочих групах.

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Повідомляється, що зараз регулярні зустрічі між Радою нацбезпеки США та представниками Європи більше не проводяться, а сама Рада нацбезпеки припинила офіційну координацію зусиль між агентствами, зокрема з Федеральним бюро розслідувань, Міністерством внутрішньої безпеки та Держдепартаментом.

Також припинено ключові програми відстеження угод російського впливу.

Повідомляється, що Reuters не вдалося з'ясувати, чи дав президент США Дональд Трамп наказ припинити всю роботу з моніторингу та протидії російській кампанії, чи продовжується наймання нових співробітників, чи відомства ухвалюють власні політичні рішення незалежно від Білого дому.

Неназвані посадові особи, які беруть участь у робочих групах, висловили стурбованість тим, що нова адміністрація знижує пріоритетність цього питання, попри попередження розвідки. Крім того, зміни відбулися після згортання інших проєктів, орієнтованих на Росію.

У лютому 2025 року ФБР припинило спроби протидіяти втручанню у вибори США з боку іноземних супротивників, включно з Росією. Співробітників, які займалися цим питанням, відправили у відпустку. Мін'юст також розпустив команду, яка вилучала активи російських олігархів.

Високопоставлений представник США в НАТО зазначив, що Америка все ще координує дії зі своїми союзниками щодо кібервійни Росії, але відмовився надати більш детальну інформацію. ЦРУ, ФБР та Держдепартамент відмовилися від коментарів.

46-й президент США Джо Байден у 2024 році наказав команді з нацбезпеки створити робочі групи для моніторингу цих проблем на тлі попереджень американської розвідки про те, що Росія розв'язує тіньову війну проти західних країн. Перед інавгурацією Трампа його команду попередили про зусилля РФ та рекомендували продовжувати стежити за її гібридною військовою кампанією.

План розробляли під керівництвом Ради нацбезпеки, він містив участь мінімум семи агентств, які працюють з союзниками, щоб запобігати змовам, націленим на Європу і США.

Однак після 20 січня більша частина роботи відомств "зайшла в глухий кут", повідомили 11 неназваних колишніх і чинних чиновників.