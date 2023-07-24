Резников поделится с Пентагоном отчетом об использовании кассетных боеприпасов

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на этой неделе поделится с США отчетом об использовании кассетных боеприпасов в Украине. Об этом он заявил в интервью CNN.

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Резников сказал, что ожидает отчет, который затем передаст Минобороны США, вероятно, 24 или 25 июля.

Украина уведомит Пентагон о последствиях использования кассетных боеприпасов.

"Я надеюсь, что они будут эффективнее обычных боеприпасов", – сказал Резников.

Обмен отчетом является частью соглашения с Пентагоном о получении Украиной кассетных боеприпасов, отметил глава Минобороны.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют сравнимую или большую эффективность, не оставляя неразорвавшихся боеприпасов.

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