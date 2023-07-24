Резников поделится с Пентагоном отчетом об использовании кассетных боеприпасов
24.07.2023, 11:50
Алексей Резников (Фото: Министерство обороны)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что на этой неделе поделится с США отчетом об использовании кассетных боеприпасов в Украине. Об этом он заявил в интервью CNN.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Резников сказал, что ожидает отчет, который затем передаст Минобороны США, вероятно, 24 или 25 июля.
Украина уведомит Пентагон о последствиях использования кассетных боеприпасов.
"Я надеюсь, что они будут эффективнее обычных боеприпасов", – сказал Резников.
Обмен отчетом является частью соглашения с Пентагоном о получении Украиной кассетных боеприпасов, отметил глава Минобороны.
СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют сравнимую или большую эффективность, не оставляя неразорвавшихся боеприпасов.
- 7 июля 2023 Соединенные штаты согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи. Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
- Президент США Байден назвал поставки кассетных боеприпасов Украине "очень тяжелым решением".
- 20 июля представитель Белого дома Кирби подтвердил, что украинцы "достаточно эффективно" используют кассетные боеприпасы.
Читайте также: Российского Z-пропагандиста Лучина ликвидировали кассетными боеприпасами – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии