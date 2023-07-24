Резніков поділиться з Пентагоном звітом щодо використання касетних боєприпасів

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що цього тижня поділиться зі США звітом про використання касетних боєприпасів в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

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Резніков сказав, що очікує звіт, який потім передасть до Міноборони США, ймовірно, 24 або 25 липня.

Україна повідомить Пентагон про наслідки використання касетних боєприпасів.

"Я сподіваюся, що вони будуть ефективнішими за звичайні боєприпаси", – сказав Резніков.

Обмін звітом є частиною угоди з Пентагоном щодо отримання Україною касетних боєприпасів, зауважив глава Міноборони.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають порівняну або більшу ефективність, не залишаючи боєприпасів, що не розірвалися.

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