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Резников рассчитывает на еще одну "коалицию" – по шведским БМП для Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 17:52
Резников рассчитывает на еще одну
Алексей Резников (скриншот из фильма "Год" Дмитрия Комарова)
Министр обороны Алексей Резников побеседовал со шведским коллегой Полом Йонсоном о военной поддержке, в частности анонсировал коалицию для передачи бронетехники Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.
 

Министр отметил, что ожидает коалицию по поводу шведских боевых машин пехоты Украине.

"Во время телефонного разговора мы обсудили дальнейшие шаги по укреплению украинских возможностей армии. С нетерпением ждем плодотворной "Коалиции CV90", – написал он.

Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.

  • 19 января 2023 в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.
  • 22 апреля министр обороны Швеции заявил, что война РФ против Украины может быть долгой, поэтому союзники должны готовиться к этому.

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Артем Джеріпа
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война военная помощь Алексей Резников СV90
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