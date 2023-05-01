Резников рассчитывает на еще одну "коалицию" – по шведским БМП для Украины

Министр обороны Алексей Резников побеседовал со шведским коллегой Полом Йонсоном о военной поддержке, в частности анонсировал коалицию для передачи бронетехники Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Министр отметил, что ожидает коалицию по поводу шведских боевых машин пехоты Украине.

"Во время телефонного разговора мы обсудили дальнейшие шаги по укреплению украинских возможностей армии. С нетерпением ждем плодотворной "Коалиции CV90", – написал он.

Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.

19 января 2023 в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

22 апреля министр обороны Швеции заявил, что война РФ против Украины может быть долгой, поэтому союзники должны готовиться к этому.

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Артем Джеріпа

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