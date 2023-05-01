Резников рассчитывает на еще одну "коалицию" – по шведским БМП для Украины
01.05.2023, 17:52
Алексей Резников (скриншот из фильма "Год" Дмитрия Комарова)
Министр обороны Алексей Резников побеседовал со шведским коллегой Полом Йонсоном о военной поддержке, в частности анонсировал коалицию для передачи бронетехники Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.
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Министр отметил, что ожидает коалицию по поводу шведских боевых машин пехоты Украине.
"Во время телефонного разговора мы обсудили дальнейшие шаги по укреплению украинских возможностей армии. С нетерпением ждем плодотворной "Коалиции CV90", – написал он.
Combat Vehicle 90 – семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. Боевые машины вооружены 40-мм пушкой, а их броня защищает от попадания 30-мм снарядов. В Швеции более 500 таких БМП.
- 19 января 2023 в Швеции сообщили, что передадут Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.
- 22 апреля министр обороны Швеции заявил, что война РФ против Украины может быть долгой, поэтому союзники должны готовиться к этому.
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