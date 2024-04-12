Резников стал директором программ по безопасности и обороне Украинского института будущего
Алексей Резников (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Эксминистр обороны Алексей Резников стал новым директором Безопасных и оборонных программ Украинского института будущего. Об этом сообщил соучредитель института Игорь Лиски.

Лиски отметил, что сейчас это самое актуальное направление и пообещал "новый уровень аналитики, содержания и дискуссии".

"Мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мысли и сотрудничество", – написал он.

Фото: Facebook
Фото: Facebook
СПРАВКА.
Украинский институт будущего – это независимый аналитический центр, который прогнозирует изменения в стране и мире и моделирует возможные сценарии развития событий. Эксперты UIF формулируют практические рекомендации правительства к действиям в виде докладов, аналитических записок, законопроектов и т.п.
Алексей РезниковУкраинский институт будущего