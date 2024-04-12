Резников стал директором программ по безопасности и обороне Украинского института будущего
Эксминистр обороны Алексей Резников стал новым директором Безопасных и оборонных программ Украинского института будущего. Об этом сообщил соучредитель института Игорь Лиски.
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Лиски отметил, что сейчас это самое актуальное направление и пообещал "новый уровень аналитики, содержания и дискуссии".
"Мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мысли и сотрудничество", – написал он.
СПРАВКА.Украинский институт будущего – это независимый аналитический центр, который прогнозирует изменения в стране и мире и моделирует возможные сценарии развития событий. Эксперты UIF формулируют практические рекомендации правительства к действиям в виде докладов, аналитических записок, законопроектов и т.п.
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