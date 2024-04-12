Резников стал директором программ по безопасности и обороне Украинского института будущего

3 сентября президент Зеленский заявил о решении провести замену министра обороны: Резникова на Умерова

Алексей Резников (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Эксминистр обороны Алексей Резников стал новым директором Безопасных и оборонных программ Украинского института будущего. Об этом сообщил соучредитель института Игорь Лиски.

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Лиски отметил, что сейчас это самое актуальное направление и пообещал "новый уровень аналитики, содержания и дискуссии".

"Мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мысли и сотрудничество", – написал он.

Фото: Facebook