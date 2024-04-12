Резніков став директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Ексміністр оборони Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього. Про це повідомив співзасновник інституту Ігор Ліскі.

Ліскі зазначив, що зараз це найактуальніший напрямок та пообіцяв "новий рівень аналітики, змісту та дискусії".

"Ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю", — написав він.

Фото: Facebook
Фото: Facebook
ДОВІДКА.
Український інститут майбутнього — це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни у країні та світі та моделює можливі сценарії розвитку подій. Експерти UIF формулюють практичні рекомендації уряду до дій у вигляді доповідей, аналітичних записок, законопроєктів тощо.
Олексій РезніковУкраїнський інститут майбутнього