Резніков став директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього

3 вересня президент Зеленський заявив про рішення провести заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова

Олексій Резніков (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Ексміністр оборони Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього. Про це повідомив співзасновник інституту Ігор Ліскі.

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Ліскі зазначив, що зараз це найактуальніший напрямок та пообіцяв "новий рівень аналітики, змісту та дискусії".

"Ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю", — написав він.

Фото: Facebook