Резніков став директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього
Ексміністр оборони Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього. Про це повідомив співзасновник інституту Ігор Ліскі.
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Ліскі зазначив, що зараз це найактуальніший напрямок та пообіцяв "новий рівень аналітики, змісту та дискусії".
"Ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю", — написав він.
ДОВІДКА.Український інститут майбутнього — це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни у країні та світі та моделює можливі сценарії розвитку подій. Експерти UIF формулюють практичні рекомендації уряду до дій у вигляді доповідей, аналітичних записок, законопроєктів тощо.
- 31 серпня 2023 року три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії.
- 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив про рішення провести заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова.
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- 19 січня 2024 року повідомлялося, що Резніков вирішив знову зайнятися адвокатською діяльністю. Йому відновили право на юридичну практику.