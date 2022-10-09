РФ активизировала Лукашенко вместо ядерного оружия, чтобы оттянуть ВСУ — Минобороны Литвы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения, чтобы отвести Вооруженные Силы Украины на границу с фронта. Такое мнение он высказал в Twitter.
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По его словам, вместо применения тактического ядерного оружия россияне активизировали беларусского диктатора Александра Лукашенко.
Он отметил, что официальное обвинение режима в Минске Украины в подготовке нападения на Беларусь сделано с целью оттягивания украинских сил с фронта на границу с РБ.
Ранее Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы собирается атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
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- Военные аналитики полагают, что Беларусь, скорее всего, будут использовать для подготовки мобилизованных россиян.
- Утром 6 октября стратегическая авиация страны-оккупанта России впервые с конца лета ударила по Украине крылатыми ракетами из воздушного пространства союзной врагу Беларуси.
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