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РФ активизировала Лукашенко вместо ядерного оружия, чтобы оттянуть ВСУ — Минобороны Литвы

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 09:59
РФ активизировала Лукашенко вместо ядерного оружия, чтобы оттянуть ВСУ — Минобороны Литвы - Фото
Арвидас Анушаускас (Фото: EPA)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения, чтобы отвести Вооруженные Силы Украины на границу с фронта. Такое мнение он высказал в Twitter.

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По его словам, вместо применения тактического ядерного оружия россияне активизировали беларусского диктатора Александра Лукашенко

Он отметил, что официальное обвинение режима в Минске Украины в подготовке нападения на Беларусь сделано с целью оттягивания украинских сил с фронта на границу с РБ.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы собирается атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходят и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 

Читайте также: Лукашенко съязвил, что в Украине "парятся" – "ах, как бы Беларусь не вступила в войну"

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война беларусь александр лукашенко Арвидас Анушаускас
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