РФ активизировала Лукашенко вместо ядерного оружия, чтобы оттянуть ВСУ — Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения, чтобы отвести Вооруженные Силы Украины на границу с фронта. Такое мнение он высказал в Twitter.

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По его словам, вместо применения тактического ядерного оружия россияне активизировали беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Он отметил, что официальное обвинение режима в Минске Украины в подготовке нападения на Беларусь сделано с целью оттягивания украинских сил с фронта на границу с РБ.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы собирается атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходят и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. . 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходят и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера . Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет.

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Дмитро Гриниченко

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