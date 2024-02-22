РФ атаковала Украину дронами Shahed-136 и ракетой Х-31П. Взрывы были в четырех областях
Российская армия атаковала Украину в ночь на 22 февраля дронами-камикадзе Shahed-136 и противорадиолокационной ракетой типа Х-31П. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что враг запустил десять "шахедов" из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Ракета Х-31П была выпущена из акватории Черного моря.
Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников.
Боевая работа велась в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
Поздно вечером взрывы были слышны в Миргороде.
- В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре. Во Львове в результате ракетной атаки было трое пострадавших и разрушение домов. Хронику атаки россиян можно прочесть по ссылке.
- Ночью 18 февраля россияне атаковали Украину "шахедами". Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару, который ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших.
- В ночь на 19 февраля захватчики атаковали Украину четырьмя "шахедами" – все цели были сбиты силами противовоздушной обороны.
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