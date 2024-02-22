РФ атакувала Україну дронами Shahed-136 та ракетою Х-31П. Вибухи були у чотирьох областях

Сили протиповітряної оборони збили вісім "шахедів" у чотирьох областях України

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія атакувала Україну в ніч на 22 лютого дронами-камікадзе Shahed-136 та протирадіолокаційною ракетою типу Х-31П. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив десять "шахедів" із району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Ракету Х-31П випустили з акваторії Чорного моря.

Сили протиповітряної оборони знищили вісім безпілотників.

Бойова робота велась у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Пізно ввечері вибухи було чути в Миргороді.

У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі. У Львові внаслідок ракетної атаки було троє постраждалих та руйнування будинків. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Вночі 18 лютого росіяни атакували Україну "шахедами". Окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району. Це призвело до пожежі, яку ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих.

У ніч проти 19 лютого загарбники атакували Україну чотирма "шахедами" – всі цілі були збиті силами протиповітряної оборони.

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