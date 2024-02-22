РФ атакувала Україну дронами Shahed-136 та ракетою Х-31П. Вибухи були у чотирьох областях
Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія атакувала Україну в ніч на 22 лютого дронами-камікадзе Shahed-136 та протирадіолокаційною ракетою типу Х-31П. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що ворог запустив десять "шахедів" із району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Ракету Х-31П випустили з акваторії Чорного моря.

Сили протиповітряної оборони знищили вісім безпілотників.

Бойова робота велась у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Пізно ввечері вибухи було чути в Миргороді.

  • У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі. У Львові внаслідок ракетної атаки було троє постраждалих та руйнування будинків. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
  • Вночі 18 лютого росіяни атакували Україну "шахедами". Окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району. Це призвело до пожежі, яку ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих.
  • У ніч проти 19 лютого загарбники атакували Україну чотирма "шахедами" – всі цілі були збиті силами протиповітряної оборони.

Читайте також: Куп'янськ. Росіяни завдали ударів по району: є загиблий та поранений, руйнування – фото

війнаобстрілиповітряні силиппоракетний ударShahed-136дрони-камікадзеХ-31П