РФ атакувала Україну дронами Shahed-136 та ракетою Х-31П. Вибухи були у чотирьох областях
Російська армія атакувала Україну в ніч на 22 лютого дронами-камікадзе Shahed-136 та протирадіолокаційною ракетою типу Х-31П. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ворог запустив десять "шахедів" із району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Ракету Х-31П випустили з акваторії Чорного моря.
Сили протиповітряної оборони знищили вісім безпілотників.
Бойова робота велась у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.
Пізно ввечері вибухи було чути в Миргороді.
- У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі. У Львові внаслідок ракетної атаки було троє постраждалих та руйнування будинків. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Вночі 18 лютого росіяни атакували Україну "шахедами". Окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району. Це призвело до пожежі, яку ліквідували. Обійшлося без жертв та постраждалих.
- У ніч проти 19 лютого загарбники атакували Україну чотирма "шахедами" – всі цілі були збиті силами протиповітряної оборони.
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