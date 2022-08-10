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РФ безуспешно наступала на Соледар и пытается возобновить атаки в районе Донецка — карта

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 07:10
РФ безуспешно наступала на Соледар и пытается возобновить атаки в районе Донецка — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты безуспешно наступали в направлении Соледара, а также пытаются возобновить атаки в районе Донецка. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледар, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиационные удары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спирного, Соледара, Бахмута, Зайцево и Вершины.

Враг предпринял попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар. Успеха не имел, отошел.

Фронт в районе Бахмута и Соледара (Карта: deepstatemap.live)

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.

Противник пытается возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Успеха не имел, понес потери и отошел.

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс генштаб
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