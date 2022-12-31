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РФ может нанести массированный удар на праздники, чтобы деморализовать Украину — Британия

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 09:13
РФ может нанести массированный удар на праздники, чтобы деморализовать Украину — Британия - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты могут нанести новый массированный удар в ближайшие дни, чтобы деморализовать украинцев. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с октября россияне наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Украины с периодичностью раз в семь-десять дней. 

Отмечается, что РФ почти наверняка следует этому подходу, чтобы попытаться подавить украинскую систему противовоздушной обороны. 

Британцы считают, что существует реальная вероятность, что противник сломает свой шаблон, чтобы нанести очередной удар в ближайшие дни, чем подорвать моральный дух народа Украины в период новогодних праздников.

Читайте также: ВСУ: Ракеты по Украине запускали Ту-95МС, Ту-22М3, корабли в Черном море и комплексы С-300

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война британская разведка критическая инфраструктура
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