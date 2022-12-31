РФ может нанести массированный удар на праздники, чтобы деморализовать Украину — Британия
Российские оккупанты могут нанести новый массированный удар в ближайшие дни, чтобы деморализовать украинцев. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что с октября россияне наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Украины с периодичностью раз в семь-десять дней.
Отмечается, что РФ почти наверняка следует этому подходу, чтобы попытаться подавить украинскую систему противовоздушной обороны.
Британцы считают, что существует реальная вероятность, что противник сломает свой шаблон, чтобы нанести очередной удар в ближайшие дни, чем подорвать моральный дух народа Украины в период новогодних праздников.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Всего оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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