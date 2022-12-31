РФ может нанести массированный удар на праздники, чтобы деморализовать Украину — Британия

Российские оккупанты могут нанести новый массированный удар в ближайшие дни, чтобы деморализовать украинцев. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с октября россияне наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Украины с периодичностью раз в семь-десять дней.

Отмечается, что РФ почти наверняка следует этому подходу, чтобы попытаться подавить украинскую систему противовоздушной обороны.

Британцы считают, что существует реальная вероятность, что противник сломает свой шаблон, чтобы нанести очередной удар в ближайшие дни, чем подорвать моральный дух народа Украины в период новогодних праздников.

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Дмитро Гриниченко

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