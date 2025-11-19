РФ нанесла удар по энергетиках во время ремонтных работ в Днепропетровской области
В ночь на 19 ноября Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких областях. В Днепропетровской области под обстрел попала ремонтная бригада. В Министерстве энергетики рассказали о четырех пострадавших, в ДТЭК уточнили, что раненых пятеро.
По информации Минэнерго, во время проведения восстановительных работ одна из ремонтных бригад в Днепропетровской области попала под обстрел. Четверо пострадавших находятся в больнице.
По информации ДТЭК, враг нанес удар по территории одного из подразделений компании. Пострадала бригада, которая находилась на объекте.
"Один энергетик находится в тяжелом состоянии, еще четверо с контузиями и осколочными ранениями. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
- В ночь на 19 ноября Россия совершила массированную атаку на Украину. Под ударом оказался Харьков, там пострадали 46 человек. Взрывы также были слышны в Бурштыне, Тернополе, Днепре, Львове, Хмельницкой области.
- Россия также массированно атаковала Львов и область, а также Ивано-Франковская область. В Тернополе враг попал по многоэтажке.
- В целом, Россия атаковала Украину атаковали более 470 беспилотниками и 48 ракетами различного типа.
