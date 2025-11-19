Росія вдарила по енергетиках під час ремонтних робіт на Дніпропетровщині

Під час російської атаки під обстріл потрапила ремонтна бригада в Дніпропетровській області

Енергетики ДТЕК (Ілюстративне фото: ДТЕК)

В ніч на 19 листопада Росія ударила по об'єктах енергетичної інфраструктури декількох областей. В Дніпропетровській області під атаку потрапила ремонтна бригада. В Міністерстві енергетики розповіли про чотирьох постраждалих, в ДТЕК уточнили, що поранених п'ятеро.

За інформацією Міненерго, під час виконання відновлювальних робіт одна з ремонтних бригад на Дніпропетровщині потрапила під обстріл. Четверо постраждалих перебувають у лікарні.

За інформацією ДТЕК, ворог вдарив по території одного з підрозділів компанії. Постраждала бригада, яка саме знаходилась на об’єкті.

"Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями. Усі отримують необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.