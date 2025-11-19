Росія вдарила по енергетиках під час ремонтних робіт на Дніпропетровщині
В ніч на 19 листопада Росія ударила по об'єктах енергетичної інфраструктури декількох областей. В Дніпропетровській області під атаку потрапила ремонтна бригада. В Міністерстві енергетики розповіли про чотирьох постраждалих, в ДТЕК уточнили, що поранених п'ятеро.
За інформацією Міненерго, під час виконання відновлювальних робіт одна з ремонтних бригад на Дніпропетровщині потрапила під обстріл. Четверо постраждалих перебувають у лікарні.
За інформацією ДТЕК, ворог вдарив по території одного з підрозділів компанії. Постраждала бригада, яка саме знаходилась на об’єкті.
"Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями. Усі отримують необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.
- У ніч проти 19 листопада Росія масовано атакувала Україну. Під ударом опинився Харків, там постраждало 46 осіб. Вибухи було чутно також у Бурштині, Тернополі, Дніпрі, Львові, Хмельницькій області.
- Росія також масовано атакувала Львів та область, а також Івано-Франківську область. В Тернополі ворог поцілив по багатоповерхівці.
- Загалом Росія атакувала Україну понад 470 безпілотниками і 48 ракетами різного типу.
