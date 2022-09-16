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РФ ведет зачистки или не поделили награбленное – Подоляк о ликвидации "генпрокурора ЛНР"

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 15:42
РФ ведет зачистки или не поделили награбленное – Подоляк о ликвидации
Сергей Горенко (Фото - росСМИ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сообщения российских пропагандистов о якобы ликвидации так называемого генпрокурора террористической организации ЛНР. По его словам, убийство террориста можно рассматривать как внутренние разборки на временно оккупированной территории или как зачистку россиянами свидетелей военных преступлений РФ.

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"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не поделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства. Другая версия – зачистка Россией свидетелей военных преступлений. Следствие покажет", – написал Подоляк.

Сегодня российские пропагандисты со ссылкой на так называемое МВД террористической организации ЛНР сообщили, что Сергей Горенко якобы погиб при взрыве во временно оккупированном Луганске. Россияне заявили, что взрыв произошел якобы из-за удара ВСУ, и вместе с Горенко была убита его заместитель.

До временной оккупации Луганска в 2014 году Горенко работал в правоохранительных органах Украины, а после начала российско-украинской войны он перешел на сторону противника. 

18 февраля 2022-го, до полномасштабного вторжения РФ, но когда уже началось обострение ситуации на Донбассе, Горенко разместил в своем Instagram видео, как он стреляет из артиллерии, предположительно, по Станице Луганской.

  • Ранее Подоляк заявлял, что окончательным переломным моментом в войне станет даже не деоккупация Крыма, а освобождение Донецка и Луганска.
  • Генштаб сообщал, что россияне лихорадочно бегут с награбленным из Сватово Луганской области. На участке трассы Старобельск – Луганск зафиксировано около 300 гражданских авто с оккупантами за рулем. 

Читайте также: Гайдай – коллаборантам, бегущим из Луганской области: Как в 2014-м не будет, наказание неизбежно

Оксана Житнюк
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