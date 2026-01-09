RMF 24: "Орешник" упал недалеко от границы Польши, страна приводила ПВО в боевую готовность

Польша отслеживала баллистическую ракету, но авиацию не поднимала

Система ПВО Patriot (Фото: Robert Vos/EPA)

Польша отслеживала российскую баллистическую ракету, которой в ночь на 9 января враг атаковал Львовскую область. Страна задействовала противовоздушную оборону, но не поднимала авиацию, передает РМФ 24.

Отмечается, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник" якобы упала в нескольких десятках километров от польской границы. Польские системы мониторинга воздушного пространства отслеживали эту ракету.

Читайте также Что известно об "Орешнике": характеристики баллистической ракеты

Оперативное командование Вооруженных сил страны приводило в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Но истребители не задействовали, поскольку, как сообщили военные журналистам, они были бы бесполезными для потенциального уничтожения современной гиперзвуковой ракеты.