RMF 24: "Орешник" упал недалеко от границы Польши, страна приводила ПВО в боевую готовность
Польша отслеживала российскую баллистическую ракету, которой в ночь на 9 января враг атаковал Львовскую область. Страна задействовала противовоздушную оборону, но не поднимала авиацию, передает РМФ 24.
Отмечается, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник" якобы упала в нескольких десятках километров от польской границы. Польские системы мониторинга воздушного пространства отслеживали эту ракету.
Оперативное командование Вооруженных сил страны приводило в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах Patriot.
Но истребители не задействовали, поскольку, как сообщили военные журналистам, они были бы бесполезными для потенциального уничтожения современной гиперзвуковой ракеты.
- Вследствие атаки в ночь на 9 января россияне убили четырех человек в Киеве и ранили еще десятки, в том числе медиков, нанеся повторный удар во время спасательной операции. В столице перебои со светом, водоснабжением и отопление.
- Во Львове – удар по объекту критической инфраструктуры. Именно здесь государство-агрессор применило баллистическую ракету, которая двигалась со скоростью около 13 000 км/ч.
- Россия официально признала новый удар по Украине "Орешником" – якобы в ответ на вымышленную ею же "атаку" на резиденцию Путина.
- Всего ночью 9 января РФ запустила 36 ракет и 242 дрона.
- Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина – НАТО из-за ночного удара.
