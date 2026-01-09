RMF 24: "Орєшнік" впав неподалік кордону Польщі, країна приводила ППО в бойову готовність

Польща відстежувала балістичну ракету, але авіацію не підіймала

Система ППО Patriot (Фото: Robert Vos/EPA)

Польша відстежувала російську балістичну ракету, якою у ніч проти 9 січня ворог атакував Львівську область. Країна залучала протиповітряну оборону, але не підіймала авіацію, передає RMF 24.

Зазначається, що балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" нібито впала за кілька десятків кілометрів від польського кордону. Польські системи моніторингу повітряного простору відстежували цю ракету.

Оперативне командування Збройних сил країни приводило в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Але винищувачі не залучали, оскільки, як повідомили військові журналістам, вони були б марними для потенційного знищення сучасної гіперзвукової ракети.