RMF 24: "Орєшнік" впав неподалік кордону Польщі, країна приводила ППО в бойову готовність
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Польша відстежувала російську балістичну ракету, якою у ніч проти 9 січня ворог атакував Львівську область. Країна залучала протиповітряну оборону, але не підіймала авіацію, передає RMF 24.
Зазначається, що балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" нібито впала за кілька десятків кілометрів від польського кордону. Польські системи моніторингу повітряного простору відстежували цю ракету.
Оперативне командування Збройних сил країни приводило в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси Patriot.
Але винищувачі не залучали, оскільки, як повідомили військові журналістам, вони були б марними для потенційного знищення сучасної гіперзвукової ракети.
- Внаслідок атаки у ніч проти 9 січня росіяни вбили чотирьох людей у Києві та поранили ще десятки, зокрема медиків, завдавши повторного удару під час рятувальної операції. У столиці перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.
- У Львові – удар по об’єкту критичної інфраструктури. Саме тут держава-агресор застосувала балістичну ракету, що рухалась зі швидкістю близько 13 000 км/год.
- Росія офіційно визнала новий удар по Україні "Орєшніком" – нібито у відповідь на вигадану нею ж "атаку" на резиденцію Путіна.
- Загалом уночі 9 січня РФ запустила 36 ракет і 242 дрони.
- Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН і Ради Україна – НАТО через нічний удар.
