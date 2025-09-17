RMF 24: Трамп написал президенту Польши Навроцкому письмо

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент США Дональд Трамп написал письмо польскому президенту Каролю Навроцкому. Об этом стало известно польскому медиа RMF 24.

По информации медиа, Белый дом передал его Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Письмо уже отправили в Польшу дипломатической почтой.

Содержание письма не раскрывается.

16 сентября Навроцкий вернулся в Польшу после рабочих визитов во Францию и Германию. Он встретился с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Среди прочего, он обсудил залет российских дронов в Польшу. По словам Навроцкого, инцидент организовала непосредственно Москва, что является очередным свидетельством агрессивных действий диктатора Владимира Путина.

"Подобные атаки показали, на что способен Владимир Путин. Мы должны сделать все возможное, чтобы быть готовыми к войне, потому что только тогда наступит мир", – сказал он в интервью Bild.