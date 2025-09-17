RMF 24: Трамп написав президенту Польщі Навроцькому листа

Кароль Навроцький і Дональд Трамп (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент США Дональд Трамп написав листа польському президенту Каролю Навроцькому. Про це стало відомо польському медіа RMF 24.

За інформацією медіа, Білий дім передав його Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні. Лист уже відправили до Польщі дипломатичною поштою.

Зміст листа не розкривається.

16 вересня Навроцький повернувся до Польщі після робочих візитів до Франції та Німеччини. Він зустрівся з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Фрідріхом Мерцом, а також із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Серед іншого, він обговорив заліт російських дронів до Польщі. За словами Навроцького, інцидент організувала безпосередньо Москва, що є черговим свідченням агресивних дій диктатора Володимира Путіна.

"Подібні атаки показали, на що здатен Володимир Путін. Ми повинні зробити все можливе, щоб бути готовими до війни, тому що тільки тоді настане мир", – сказав він в інтерв'ю Bild.