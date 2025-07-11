России нереально захватить всю Донецкую область до конца 2025 года – Буданов
Россия не сможет выйти на административные границы Донецкой области до конца 2025 года. Об этом заявил в интервью Bloomberg начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
"Захватить всю Донецкую область до конца года России нереально", – считает главный разведчик.
Также он озвучил еще одну политическую цель россиян – объявить о вступлении в Днепропетровскую область. Оккупанты хотят создать еще одну буферную зону глубиной до 10 км, отметил Буданов.
Первые заявления о том, что российские войска вошли на территорию Днепропетровской области появились 21 мая. Тогда российские пропагандистские ресурсы распространили фотографию, которая якобы свидетельствует о выходе войск РФ к границам области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опроверг эту информацию.
- В конце мая Путин объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. В ЦПД заявили, что подобными заявлениями он пугает не в первый раз.
- The Washington Post сообщала, что Украина готовится к новому летнему наступлению России на Донецкую область. Для отвлечения внимания ВСУ враг может начать движение в Сумской и Харьковской областях.
- 2 июля Генштаб подтвердил заход разведгруппы РФ в Дачное в Днепропетровской области. Однако Силы обороны уничтожили группировку врага.