России нереально захватить всю Донецкую область до конца 2025 года – Буданов

Буданов оценил шансы России в Донецкой и Днепропетровской областях

Кирилл Буданов (Фото: ГУР)

Россия не сможет выйти на административные границы Донецкой области до конца 2025 года. Об этом заявил в интервью Bloomberg начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Захватить всю Донецкую область до конца года России нереально", – считает главный разведчик.

Также он озвучил еще одну политическую цель россиян – объявить о вступлении в Днепропетровскую область. Оккупанты хотят создать еще одну буферную зону глубиной до 10 км, отметил Буданов.

Первые заявления о том, что российские войска вошли на территорию Днепропетровской области появились 21 мая. Тогда российские пропагандистские ресурсы распространили фотографию, которая якобы свидетельствует о выходе войск РФ к границам области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опроверг эту информацию.