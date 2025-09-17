Россия дроном ударила по автозаправочной станции возле Полтавы

Последствия атаки (Фото: t.me/poltavskaOVA)

Российские войска вечером 17 сентября ударом беспилотника разрушили автозаправочную станцию в районе Полтавы. Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

В результате попадания российского дрона на АЗС возник пожар. Когут также сообщил, что один человек был травмирован.

На месте попадания дрона работают экстренные службы, ведется ликвидация последствий.

Последствия атаки (Фото: poltavskaOVA)

В ночь на 17 сентября Россия также атаковала объекты Укрзалізниці – враг ударил по подстанциям, которые питают железнодорожную сеть, чтобы вывести их из строя. В результате удара задерживаются более 20 поездов, некоторые междугородние сообщения отменили.