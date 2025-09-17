Росія дроном вдарила по автозаправній станції біля Полтави

Ввечері 17 вересня сталося влучання ворожого безпілотника на територію АЗС у Полтавській області

Наслідки атаки (Фото: t.me/poltavskaOVA)

Російські війська ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію в районі Полтави. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Внаслідок влучання російського дрона на АЗС виникла пожежа. Когут також повідомив, що одна людина травмована.

На місці влучання дрона працюють екстрені служби, ведеться ліквідація наслідків.

Наслідки атаки (Фото: poltavskaOVA)

У ніч проти 17 вересня Росія також атакувала об'єкти Укрзалізниці – ворог вдарив по підстанціях, які живлять залізничну мережу, щоб вивести їх з ладу. Внаслідок удару затримуються понад 20 потягів, деякі міжміські сполучання скасували.