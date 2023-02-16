Россия изменила тактику ракетных ударов, "шахедов" не было – Воздушные силы

Во время сегодняшнего ракетного удара Россия изменила тактику. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире 24 канала.

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"Враг обычно ночью использовал "шахеды", чтобы где-то проверить нашу систему ПВО, где-то немного выявить наши позиции, чтобы уже скорректировать возможный ракетный удар на утро. Приблизительно такие были варианты", – рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил объяснил, в чем были отличия сегодняшней атаки россиян.

"В этот раз видим – ночная атака. В этот раз "шахедов" не было – сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разного типа. И много в этот раз выпустили ракет Х-22 – мы понимаем, какая это страшная ракета, оружие терроризма фактически", – отметил Игнат и добавил, что РФ выпустила 12 ракет Х-22 – такое количество за раз ранее не фиксировали.

Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине – в целом 36 ракет. ПВО сбила 16 ракет.

Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры во Львовской области, в Кропивницком и Кременчуге.

В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.

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Наталія Медведєва

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