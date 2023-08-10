Россия массово выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море

Россия продолжает массово выключать датчики для идентификации на своих гражданских судах в Черном море. Об этом заявил начальник кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины капитан 1 ранга Степан Якимьяк, передает Military Media Center.

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По словам Якимьяка, суда под флагом России очень часто осуществляют незаконную перевозку грузов – в первую очередь, это касается нефти.

Для незаконных перевозок россияне используют территориальные воды Украины на территории Крыма и другие районы, что является нарушением Международного морского права.

"Международная морская организация рекомендует использовать датчики на каждом корабле, которые дают данные о том, где находится судно, под чьим флагом, какая миссия и т.д. Это делается для обеспечения безопасности, прозрачности", – отметил Якимьяк.

По его словам, Россия массово, постоянно и ежедневно отключает датчики.

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19 июля 2023 года Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.

Утром 4 августа прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ – СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк".

4 августа Украина официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

Ночью 5 августа возле Крымского моста был атакован и поврежден российский танкер SIG, который обеспечивал оккупантов топливом.

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