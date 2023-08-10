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Россия массово выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 12:03
Россия массово выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море - Фото
Степан Якимьяк (Фото: Military Media Center)

Россия продолжает массово выключать датчики для идентификации на своих гражданских судах в Черном море. Об этом заявил начальник кафедры Военно-морских сил Национального университета обороны Украины капитан 1 ранга Степан Якимьяк, передает Military Media Center.

По словам Якимьяка, суда под флагом России очень часто осуществляют незаконную перевозку грузов – в первую очередь, это касается нефти.

Для незаконных перевозок россияне используют территориальные воды Украины на территории Крыма и другие районы, что является нарушением Международного морского права.

"Международная морская организация рекомендует использовать датчики на каждом корабле, которые дают данные о том, где находится судно, под чьим флагом, какая миссия и т.д. Это делается для обеспечения безопасности, прозрачности", – отметил Якимьяк.

По его словам, Россия массово, постоянно и ежедневно отключает датчики.

Россия массово выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море

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Наталья Медведева
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