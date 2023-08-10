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Росія масово вимикає датчики ідентифікації на своїх цивільних суднах у Чорному морі

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 12:03
Росія масово вимикає датчики ідентифікації на своїх цивільних суднах у Чорному морі - Фото
Степан Яким'як (Фото: Military Media Center)

Росія продовжує масово вимикати датчики для ідентифікації на своїх цивільних суднах у Чорному морі. Про це заявив начальник кафедри Військово-морських сил Національного університету оборони України капітан 1 рангу Степан Яким'як, повідомляє Military Media Center.

За словами Яким'яка, судна під прапором Росії дуже часто здійснюють незаконне перевезення вантажів – насамперед, це стосується нафти.

Для незаконних перевезень росіяни використовують територіальні води України на території Криму та інші райони, що є порушенням Міжнародного морського права.

"Міжнародна морська організація рекомендує використовувати датчики на кожному кораблі, які дають дані про те, де знаходиться судно, під чиїм прапором, яка місія тощо. Це робиться для забезпечення безпеки, прозорості", – зазначив Яким'як.

За його словами, Росія масово, постійно та щодня відключає датчики.

Росія масово вимикає датчики ідентифікації на своїх цивільних суднах у Чорному морі

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Наталія Медведєва
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