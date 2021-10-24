Россия не сможет помешать жителям Донбасса и Крыма общаться с украинской властью – МИД

Россия не сможет препятствовать контактам жителей оккупированных Донбасса и Крыма с украинской властью. Об этом заявил в комментарии LIGA.net пресс-секретарь МИД Олег Николенко в ответ на возмущение, высказанное спикером МИД РФ Марией Захаровой по поводу инициативы создать на линии разграничения центры связи с президентом и другими органами власти.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Об инициативе создать на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе и в Крыму центры связи с президентом, Кабмином и другими органами власти заявил в пятницу, 22 октября, секретарь СНБО Алексей Данилов. Захарова назвала эту инициативу провокацией.

"Россия не сможет помешать жителям временно оккупированного Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью", – говорится в заявлении МИД. Николенко сравнил ситуацию с попытками советских оккупационных войск помешать контактам жителей Западного и Восточного Берлина и заявил, что политика железного занавеса не сработает.

В МИД отметили, что деградация ситуации на оккупированных территориях требует от Украины инновационных решений. Предоставление качественных госуслуг и укрепление связи украинцев на оккупированных территориях с остальной частью государства остается безусловным приоритетом президента Владимира Зеленского, говорится в заявлении.

Николенко подчеркнул, что Россия обязана выполнять свои международно-правовые обязательства и договоренности лидеров нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности трехсторонней контактной группы, гарантировать доступ СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить допуск представителей международных организаций, включая Красный крест, ко всем задержанным в связи с конфликтом.

Читайте также: Через Станицу Луганскую за неделю прошло вдвое меньше людей – КПВВ блокируют оккупанты

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.