Россия обстреляла Черкасскую область: повреждено учебное заведение, ранен мужчина – фото
Вечером 7 мая российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Черкасскую область, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По его словам, под прицелом российских дронов находились Умань и близлежащие села. По беспилотникам работала противовоздушная оборона.
"В результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Побиты окна в жилом доме. В этом случае без обращений к медикам на сейчас", – заявил Табурец.
Вместе с тем в Дмитрушках обломками дрона ранен мужчина. Он госпитализирован.
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