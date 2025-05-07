Россия обстреляла Черкасскую область: повреждено учебное заведение, ранен мужчина – фото

В результате российской атаки на Черкасскую область 7 мая поврежден корпус учебного заведения, побиты окна в жилом доме

Фото: Игорь Табурец/Telegram

Вечером 7 мая российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Черкасскую область, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, под прицелом российских дронов находились Умань и близлежащие села. По беспилотникам работала противовоздушная оборона.

"В результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Побиты окна в жилом доме. В этом случае без обращений к медикам на сейчас", – заявил Табурец.

Вместе с тем в Дмитрушках обломками дрона ранен мужчина. Он госпитализирован.

Фото: Игорь Табурец/Telegram