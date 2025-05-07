Росія обстріляла Черкащину: пошкоджено навчальний заклад, поранено чоловіка – фото

Унаслідок російської атаки на Черкащину 7 травня пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку

Фото: Ігор Табурець/Telegram

Увечері 7 травня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Черкаську область, унаслідок чого один чоловік дістав поранення. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, під прицілом російських дронів була Умань та довколишні села. По безпілотниках працювала протиповітряна оборона.

"Унаслідок російської агресії постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку. У цьому випадку без звернень до медиків натепер", – заявив Табурець.

Водночас у Дмитрушках уламками дрона поранено чоловіка. Він госпіталізований.

Фото: Ігор Табурець/Telegram