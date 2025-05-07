У Запоріжжі зросла кількість поранених унаслідок масованої атаки РФ

Упродовж 7 травня за медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків та одна жінка

Фото: Іван Федоров/Telegram

Кількість поранених унаслідок російської масованої атаки на Запоріжжя увечері 6 травня зросла до семи. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, упродовж 7 травня за медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків та одна жінка. Зараз вони отримують амбулаторне лікування.

У лікарні залишається двоє чоловіків – 35 та 49 років. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.