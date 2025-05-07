У Запоріжжі зросла кількість поранених унаслідок масованої атаки РФ
Кількість поранених унаслідок російської масованої атаки на Запоріжжя увечері 6 травня зросла до семи. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, упродовж 7 травня за медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків та одна жінка. Зараз вони отримують амбулаторне лікування.
У лікарні залишається двоє чоловіків – 35 та 49 років. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
- Вночі 6 травня Росія дві години била по Харкову дронами, зафіксовано 20 влучань, є поранені. Внаслідок атаки спалахнув ринок "Барабашово".
- Вдень 6 травня РФ вдарила по передмістю Сум. Загинули троє мирних мешканців: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.
- Також удень 6 травня росіяни атакували Черкаси дронами, поранено чоловіка. Одночасно Росія завдала сім ударів по Краматорську, є жертва й поранені.