В Запорожье выросло количество раненых в результате массированной атаки РФ

В течение 7 мая за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина

Фото: Иван Федоров/Telegram

Число раненых в результате российской массированной атаки на Запорожье вечером 6 мая возросло до семи. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, в течение 7 мая за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина. В настоящее время они получают амбулаторное лечение.

В больнице остается двое мужчин – 35 и 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.