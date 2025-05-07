В Запорожье выросло количество раненых в результате массированной атаки РФ
Число раненых в результате российской массированной атаки на Запорожье вечером 6 мая возросло до семи. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, в течение 7 мая за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина. В настоящее время они получают амбулаторное лечение.
В больнице остается двое мужчин – 35 и 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
- Ночью 6 мая Россия два часа била по Харькову дронами, зафиксировано 20 попаданий, есть ранены. В результате атаки вспыхнул рынок "Барабашово".
- Днем 6 мая РФ ударила по пригороду Сум. Погибли три мирных жителя: 6-летний мальчик, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина.
- Также днем 6 мая россияне атаковали Черкассы дронами, ранен мужчина. Одновременно Россия нанесла семь ударов по Краматорску, есть жертвы и раненые.