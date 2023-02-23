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Россия опять попытается наступать под Угледаром, но вряд ли успешно – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 09:37
Россия опять попытается наступать под Угледаром, но вряд ли успешно – британская разведка - Фото
Уничтоженная техника армии России (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Российские войска продолжат попытки наступления под Угледаром, но вряд ли достигнут успеха. Об этом говорится в сводке британской разведки утром 23 февраля.

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Как отмечается, в течение последних 48 часов продолжались ожесточенные бои на Бахмутском участке, где украинские войска сохраняют открытыми пути снабжения на запад, несмотря на постепенное окружение Россией в течение последних шести недель.

"На юге Донецкой области Угледар снова подвергся сильному обстрелу. Существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года, которые дорого им обошлись", – прогнозируют британские разведчики.

Сообщается, что восточная группа войск России, вероятно, по-прежнему несет ответственность за Угледарскую операцию.

"Ее командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением, чтобы улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества после предыдущих неудач. Однако вряд ли Мурадов обладает достаточной силой, способной добиться прорыва", – считают в военной разведке Великобритании.

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Наталія Медведєва
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война британская разведка Угледар
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