Россия опять попытается наступать под Угледаром, но вряд ли успешно – британская разведка

Российские войска продолжат попытки наступления под Угледаром, но вряд ли достигнут успеха. Об этом говорится в сводке британской разведки утром 23 февраля.

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Как отмечается, в течение последних 48 часов продолжались ожесточенные бои на Бахмутском участке, где украинские войска сохраняют открытыми пути снабжения на запад, несмотря на постепенное окружение Россией в течение последних шести недель.

"На юге Донецкой области Угледар снова подвергся сильному обстрелу. Существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года, которые дорого им обошлись", – прогнозируют британские разведчики.

Сообщается, что восточная группа войск России, вероятно, по-прежнему несет ответственность за Угледарскую операцию.

"Ее командир, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением, чтобы улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества после предыдущих неудач. Однако вряд ли Мурадов обладает достаточной силой, способной добиться прорыва", – считают в военной разведке Великобритании.

Ранее спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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Наталія Медведєва

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