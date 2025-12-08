Россия потратила более $360 млн на обстрел 6 декабря: что и сколько стоило

На эту сумму оккупанты могли построить шесть больниц, обеспечить жильем 15 000 семей или заменить 1000 км теплосетей

Обстрел Киевской области 6 декабря (Фото: ГСЧС)

Один массированный удар России по Украине стоит $361 млн. Об этом сообщили Силы обороны юга и на примере обстрела 6 декабря подробно объяснили, что и сколько стоит.

Что входило в удар в ночь на 6 декабря на эту сумму:

→ 653 дрона – примерно $15,5 млн;

→ три "Кинжала" – около $36 млн;

→ 34 крылатые ракеты – ориентировочно $254 млн;

→ 14 ракет "Искандер-М" – примерно $56 млн.

В Силах обороны привели примеры того, что могла сделать Россия, если бы использовала эти средства не на войну против Украины, а на развитие собственной страны. В частности,

→ построить до 120 водоочистных станций, чтобы обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей;

→ заменить 1000 км теплосетей, которые ежегодно рвутся зимой;

→ дать новое жилье 15 000 семей, живущих в аварийных домах;

→ построить шесть районных больниц и закупить критическое оборудование к ним;

→ возвести более 100 школ и садиков в селах, где дети до сих пор учатся в заброшенных помещениях.

"Россия в очередной раз доказывает: она готова тратить сотни миллионов на ракеты, но не готова инвестировать хотя бы копейку в собственных людей. 361 млн долларов – выбор между жизнью и смертью, между развитием и деградацией", – отметили военные.