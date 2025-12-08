Россия потратила более $360 млн на обстрел 6 декабря: что и сколько стоило
Один массированный удар России по Украине стоит $361 млн. Об этом сообщили Силы обороны юга и на примере обстрела 6 декабря подробно объяснили, что и сколько стоит.
Что входило в удар в ночь на 6 декабря на эту сумму:
→ 653 дрона – примерно $15,5 млн;
→ три "Кинжала" – около $36 млн;
→ 34 крылатые ракеты – ориентировочно $254 млн;
→ 14 ракет "Искандер-М" – примерно $56 млн.
В Силах обороны привели примеры того, что могла сделать Россия, если бы использовала эти средства не на войну против Украины, а на развитие собственной страны. В частности,
→ построить до 120 водоочистных станций, чтобы обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей;
→ заменить 1000 км теплосетей, которые ежегодно рвутся зимой;
→ дать новое жилье 15 000 семей, живущих в аварийных домах;
→ построить шесть районных больниц и закупить критическое оборудование к ним;
→ возвести более 100 школ и садиков в селах, где дети до сих пор учатся в заброшенных помещениях.
"Россия в очередной раз доказывает: она готова тратить сотни миллионов на ракеты, но не готова инвестировать хотя бы копейку в собственных людей. 361 млн долларов – выбор между жизнью и смертью, между развитием и деградацией", – отметили военные.
- Во время атаки 6 декабря Россия уничтожила железнодорожный вокзал в Фастове и несколько электричек. Городской голова сообщил, что здание не будут восстанавливать – построят новое с нуля.
- После этой атаки Молдова обратилась за аварийной помощью с электричеством в Румынию. В Украине заявили об усилении графиков отключения света – понадобятся недели на восстановление.
