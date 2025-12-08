Росія витратила понад $360 млн на обстріл 6 грудня: що і скільки коштувало
Один масований удар Росії по Україні коштує $361 млн. Про це повідомили Сили оборони півдня та на прикладі обстрілу 6 грудня детально пояснили, що і скільки коштує.
Що входило в удар в ніч на 6 грудня на цю суму:
→ 653 дрони – приблизно $15,5 млн;
→ три "Кинджали" – близько $36 млн;
→ 34 крилаті ракети – орієнтовно $254 млн;
→ 14 ракет "Іскандер-М" – приблизно $56 млн.
У Силах оборони навели приклади того, що могла зробити Росія, якби використала ці кошти не на війну проти України, а на розвиток власної країни. Зокрема,
→ збудувати до 120 водоочисних станцій, щоб забезпечити питною водою десятки тисяч людей;
→ замінити 1000 км тепломереж, які щороку рвуться взимку;
→ дати нове житло 15 000 сімей, що живуть в аварійних будинках;
→ побудувати шість районних лікарень і закупити критичне обладнання до них;
→ звести понад 100 шкіл та садків у селах, де діти досі навчаються у занедбаних приміщеннях.
"Росія вкотре доводить: вона готова витрачати сотні мільйонів на ракети, але не готова інвестувати хоча б копійку у власних людей. 361 млн доларів – вибір між життям і смертю, між розвитком і деградацією", – зазначили військові.
- Під час атаки 6 грудня Росія знищила залізничний вокзал у Фастові та кілька електричок. Міський голова повідомив, що будівлю не відновлюватимуть – збудують нову з нуля.
- Після цієї атаки Молдова звернулась по аварійну допомогу з електрикою до Румунії. В Україні заявили про посилення графіків відключення світла – знадобляться тижні на відновлення.
