Росія витратила понад $360 млн на обстріл 6 грудня: що і скільки коштувало

На цю суму окупанти могли побудувати шість лікарень, забезпечити житлом 15 000 сімей або замінити 1000 км тепломереж

Обстріл Київської області 6 грудня (Фото: ДСНС)

Один масований удар Росії по Україні коштує $361 млн. Про це повідомили Сили оборони півдня та на прикладі обстрілу 6 грудня детально пояснили, що і скільки коштує.

Що входило в удар в ніч на 6 грудня на цю суму:

→ 653 дрони – приблизно $15,5 млн;

→ три "Кинджали" – близько $36 млн;

→ 34 крилаті ракети – орієнтовно $254 млн;

→ 14 ракет "Іскандер-М" – приблизно $56 млн.

У Силах оборони навели приклади того, що могла зробити Росія, якби використала ці кошти не на війну проти України, а на розвиток власної країни. Зокрема,

→ збудувати до 120 водоочисних станцій, щоб забезпечити питною водою десятки тисяч людей;

→ замінити 1000 км тепломереж, які щороку рвуться взимку;

→ дати нове житло 15 000 сімей, що живуть в аварійних будинках;

→ побудувати шість районних лікарень і закупити критичне обладнання до них;

→ звести понад 100 шкіл та садків у селах, де діти досі навчаються у занедбаних приміщеннях.

"Росія вкотре доводить: вона готова витрачати сотні мільйонів на ракети, але не готова інвестувати хоча б копійку у власних людей. 361 млн доларів – вибір між життям і смертю, між розвитком і деградацією", – зазначили військові.