Россия ударила по Украине 10 дронами Shahed-136 и ракетами С-300. Зафиксированы прилеты

Российские оккупанты атаковали Украину 10 дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 в ночь на 17 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что россияне запускали беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Для отражения атаки были привлечены истребители, мобильные огневые группы и зенитчики.

В результате боевой работы были уничтожены девять дронов в Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также захватчики ударили несколькими зенитными ракетами типа С-300 на Донецком направлении. Предварительно, жертв нет.

Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области. Воздушные силы сообщили об уничтожении 16 дронов и ракеты Х-59.

10 ноября ночью Силы ПВО сбили пять из шести запущенных россиянами "шахедов" и одну ракету Х-59.

11 ноября утром Россия впервые за 52 дня нанесла ракетный удар по Киеву, но запущенный ею "Искандер" сбили на подлете.

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар, выпустив две управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

В ночь на 15 ноября оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу.

Читайте также: Утренняя атака "шахедами". Под Хмельницким есть разрушения и пострадавший — детали от ОВА

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.