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Россия ударила по Украине 10 дронами Shahed-136 и ракетами С-300. Зафиксированы прилеты

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 07:47
Россия ударила по Украине 10 дронами Shahed-136 и ракетами С-300. Зафиксированы прилеты - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину 10 дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 в ночь на 17 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что россияне запускали беспилотники из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. 

Для отражения атаки были привлечены истребители, мобильные огневые группы и зенитчики. 

В результате боевой работы были уничтожены девять дронов в Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также захватчики ударили несколькими зенитными ракетами типа С-300 на Донецком направлении. Предварительно, жертв нет. 

Утром 16 ноября взрывы звучали в Староконстантинове Хмельницкой области. Воздушные силы сообщили об уничтожении 16 дронов и ракеты Х-59. 

Читайте также: Утренняя атака "шахедами". Под Хмельницким есть разрушения и пострадавший — детали от ОВА

Дмитрий Гриниченко
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