Росія вдарила по Україні 10 дронами Shahed-136 і ракетами С-300. Зафіксовано прильоти

Російські окупанти атакували Україну 10 дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 17 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що росіяни запускали безпілотники з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Для відбиття атаки були залучені винищувачі, мобільні вогневі групи та зенітники.

Внаслідок бойової роботи було знищено дев'ять дронів у Миколаївській, Одеській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також загарбники вдарили кількома зенітними ракетами С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо жертв немає.

Вранці 16 листопада вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Повітряні сили повідомили про знищення 16 дронів та ракети Х-59.

10 листопада вночі Сили ППО збили п'ять із шести запущених росіянами "шахедів" та одну ракету Х-59.

11 листопада вранці Росія вперше за 52 дні завдала ракетного удару по Києву, але запущений нею "Іскандер" збили на підльоті.

У ніч на 12 листопада російські війська завдали ракетного удару, випустивши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і балістичну ракету "Іскандер-М".

У ніч проти 15 листопада окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу.

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