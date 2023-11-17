RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вдарила по Україні 10 дронами Shahed-136 і ракетами С-300. Зафіксовано прильоти

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 07:47
Росія вдарила по Україні 10 дронами Shahed-136 і ракетами С-300. Зафіксовано прильоти - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну 10 дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами С-300 у ніч проти 17 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що росіяни запускали безпілотники з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Для відбиття атаки були залучені винищувачі, мобільні вогневі групи та зенітники.

Внаслідок бойової роботи було знищено дев'ять дронів у Миколаївській, Одеській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також загарбники вдарили кількома зенітними ракетами С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо жертв немає.

Вранці 16 листопада вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Повітряні сили повідомили про знищення 16 дронів та ракети Х-59.

Читайте також: Ранкова атака "шахедами". Під Хмельницьким є руйнування та постраждалий – деталі від ОВА

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаобстрілиповітряні силиппоС-300ракетний ударShahed-136дрони-камікадзе

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 